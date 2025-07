Stiamo suonando Fretless su GR Live di oggi

HQ

Dopo il nostro enorme spettacolo World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic di ieri, torniamo oggi con un'altra offerta GR Live. Questa volta, ci lasciamo alle spalle Azeroth e rivolgiamo invece la nostra attenzione al gioco di ruolo in pixel Fretless - The Wrath of Riffson Ritual Studios ", il tutto per vivere l'ora di apertura del gioco musicale.

A partire dal consueto orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST, ospiterò e giocherò durante l'ora di apertura di Fretless, il tutto sulla homepage di GR Live. Assicurati di fare un salto per vedere se questo gioiello indie è un gioco per te.

Per quanto riguarda l'argomento Fretless, segue un musicista che sta tentando di riportare l'armonia in un mondo in cui avidi cattivi stanno corrompendo la musica legando individui creativi con contratti che vincolano l'anima. Usando una serie di potenti strumenti, l'eroe Rob cerca di abbattere il vile Rick Riffson e la sua Super Evil Metal Records compagnia.