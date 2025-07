Stiamo suonando Grounded 2 su GR Live di oggi

HQ

L'anno di Obsidian continua. Dopo il debutto Avowed all'inizio di quest'anno, il talentuoso studio ha recentemente lanciato il sequel in accesso anticipato Grounded 2, un gioco che è ora disponibile su Xbox e PC. Progettato per dare ai fan un assaggio e l'opportunità di contribuire a migliorare il gioco mentre continua lo sviluppo, Grounded 2 è anche una sorta di tappabuchi per i fan dello studio prima che The Outer Worlds 2 arrivi a ottobre.

Basandosi sull'amato originale, Grounded 2 sta portando il tema della sopravvivenza su piccola scala a un livello superiore. Da soli o con gli amici, l'obiettivo è sopravvivere un altro giorno raccogliendo cibo e risorse, costruendo un rifugio sicuro e il tutto evitando minacce come la fauna selvatica mortale. Inutile dire che la vita non è esattamente una passeggiata nel parco quando hai le dimensioni di una formica.

Per vedere come si sta delineando Grounded 2, potete unirvi a me sulla homepage di GR Live a partire dal solito orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST, dove giocherò per un'ora del gioco. Per un assaggio di ciò che verrà, dai un'occhiata al trailer di Grounded 2 qui sotto.