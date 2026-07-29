Stiamo suonando Halo: Campaign Evolved nel GR Live di oggi

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È giunto il momento di vivere ancora una volta la prima avventura con il Master Chief. La storia iconica di Halo: Combat Evolved è stata nuovamente rifatta, con questa volta un rilancio completo e lucido usando Unreal Engine 5.

Anche se di recente vi abbiamo raccontato tutto del nostro tempo con il gioco nella nostra recensione dedicata, se vi state chiedendo se Halo: Campaign Evolved valga la pena di spendere i vostri spiccioli, potete unirvi a noi più tardi mentre rendiamo il gioco il tema del GR Live di oggi.

A partire dall'orario abituale delle 16:00 BST/17:00 CEST, ospiterò e giocherò fino all'ora iniziale di Halo: Campaign Evolved, tutto sulla homepage di GR Live. Non dimenticate di passare per assaggiare intense sparatorie e azione nel Ringworld.