Stiamo suonando Highguard nel GR Live di oggi

HQ

Highguard è ufficialmente fuori, e le conversazioni su questo tema sono come un vortice. Alcuni lo adorano, altri lo odiano, altri fanno finta di essere da una parte o dall'altra senza giocarci. Quindi, lo controlleremo noi stessi nel GR Live di oggi.

A partire dal nostro solito orario 16:00 GMT/17:00 CET, entreremo in Highguard per capire di cosa si tratta tutto questo clamore, giocheremo un po' di Raid e speriamo di non deludere i nostri compagni di squadra. Come sempre, potete seguire lo streaming sulla Homepage di GR Live, così come sulle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook.

Fino a dopo, potete leggere le nostre prime impressioni su Highguard qui, e tenere d'occhio la nostra recensione completa che arriverà più avanti nella settimana.