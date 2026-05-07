Stiamo suonando Invincible VS nel GR Live di oggi
Preparati a un po' di sanguinosa azione 3v3 a coppia mentre giochiamo l'ultimo picchiaduro di Quarter Up.
Oggi ci immergeremo in un po' di azione di supereroi sanguinosa in Invincible VS. Il picchiaduro 3v3 vede i nostri personaggi preferiti della serie TV e dei fumetti sfidarsi in combattimenti veloci e viscerali.
Oltre a permetterci di giocare come una squadra dei nostri tre eroi o villain preferiti, possiamo anche vivere una storia completamente nuova creata appositamente per il gioco dagli autori di Invincible, che cercheremo di approfondire più tardi oggi quando porteremo Invincible VS a GR Live.
Come sempre, inizieremo la nostra diretta dalle 16:00 BST/17:00 CEST, e potrai unirti alle nostre pagine YouTube, Facebook e Twitch, oltre alla nostra Homepage GR Live. Nel frattempo, puoi consultare la nostra recensione completa del gioco qui per riflessioni più approfondite.