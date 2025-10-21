Stiamo suonando Keeper su GR Live di oggi

HQ

Non è stato affatto il migliore dei lanci per l'ultimo titolo da Double Fine Productions. Il talentuoso team indie, noto per i platform amati e acclamati come Psychonauts 2, ha lanciato Keeper dall'aspetto particolare con pochissimo clamore. In effetti, sembra che molti consumatori non siano a conoscenza del gioco, tanto che non ha nemmeno superato i 200 giocatori simultanei su Steam durante il suo fine settimana di lancio.

E questo è un peccato perché il gioco sembra essere abbastanza buono. Ci siamo divertiti con Keeper come puoi leggere nella nostra recensione, e molti sono in una barca simile poiché il gioco detiene un punteggio di 78 su Metacritic al momento in cui scriviamo.

Quindi Keeper vale il tuo tempo e denaro? Perché non unirti a noi per lo streaming GR Live di oggi per vedere l'ora di apertura del gioco e prendere questa decisione da solo? A partire dal consueto orario delle 16:00 BST/17:00 CEST, ospiterò e giocherò Keeper, il tutto sulla homepage di GR Live. Non perderti questo assaggio di un altro platform creativo.