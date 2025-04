Stiamo suonando Koira su GR Live di oggi

HQ

Un'avventura commovente e disegnata a mano ti aspetta nel GR Live di oggi, mentre diamo un'occhiata a Koira, il nuovo gioco di Studio Tolima e Don't Nod.

Koira ti vede salvare un cucciolo e vivere delle sane avventure con lui. Gli dai da mangiare mele e risolvi enigmi in questo viaggio con il tuo nuovo amico. Se stai cercando un modo rilassante per trascorrere il pomeriggio dopo la presentazione di Nintendo Switch 2, salteremo su per un'ora di Koira.

Come di consueto, potrete accedere allo streaming a partire dalle 16:00 BST/17:00 CEST, e saremo in diretta sulle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook, oltre che sulla homepage di GR Live a cui potrete accedere tramite il sito.

Se vuoi leggere altri nostri pensieri estesi su Koira, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di questa accogliente avventura qui.