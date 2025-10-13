Stiamo suonando Little Nightmares 3 su GR Live di oggi

HQ

Potresti essertelo perso dato che ha debuttato lo stesso giorno dell'attesissimo Battlefield 6, ma Supermassive Games ha lanciato anche il prossimo capitolo della serie Little Nightmares il 10 ottobre. Sì, Supermassive, non Tarsier, poiché lo sviluppatore horror ha rilevato la serie precedentemente indie per continuare ad espanderla per conto di Bandai Namco.

Se non hai visto il lancio di Little Nightmares 3 e ti sei chiesto del gioco. Puoi leggere i nostri pensieri completi e dettagliati sul gioco nella nostra recensione dedicata, ma più di questo, puoi anche unirti a me questo pomeriggio poiché il threequel horror sarà al centro del GR Live di oggi.

A partire dal consueto orario delle 16:00 BST/17:00 CEST, ospiterò e giocherò per un'ora di Little Nightmares 3. Assicurati di visitare la homepage di GR Live per un assaggio di ciò che offre il gioco.