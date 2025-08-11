Stiamo suonando Mafia: The Old Country su GR Live di oggi

HQ

Mentre lo scorso fine settimana è stato assolutamente dominato dall'immensa Battlefield 6 open beta, ha visto anche il lancio di uno dei più grandi giochi di agosto. Sì, Hangar 13 ha debuttato Mafia: The Old Country, riportando i fan alla Sicilia dell'inizio del 20° secolo per sperimentare come un uomo è cresciuto nella famiglia criminale Torrisi ed è diventato un temuto mafioso.

Con il lancio ora qui, dedicheremo il GR Live di oggi al gioco di azione e avventura, dove ospiterò e giocherò durante l'ora di apertura del titolo tutto sulla homepage di GR Live.

Assicurati di passare per vedere cosa penso del gioco e non perdere la nostra recensione completa per vedere un'analisi molto più approfondita dell'avventura ben accolta.