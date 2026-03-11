news
Marathon
Stiamo suonando Marathon nel GR Live di oggi
Unisciti a noi mentre ci immergiamo nel tiratore di estrazione di Bungie.
HQ
Torniamo con un altro livestream più tardi oggi, uno che non vorrete perdere se siete appassionati di tutto ciò che riguarda Bungie, gli sparatutto e l'estrazione. Esatto, tra qualche ora entrerò su Marathon per vedere cosa ha in serbo l'ultimo titolo di Bungie, tutto dopo il suo weekend di debutto.
A partire dall'orario abituale 16:00 GMT/17:00 CET, potete unirvi a me sulla homepage di GR Live per un'ora di Marathon di gameplay, dove spero di raccogliere bottino e trovare equipaggiamento migliore per affrontare le mappe e le sfide più impegnative che offro.
Per saperne di più su Marathon, stiamo lavorando sodo alla nostra recensione completa del gioco, ma puoi trovare qui le nostre impressioni più recenti sul gioco.