Stiamo suonando Metroid Prime 4: Beyond nel GR Live di oggi

HQ

Oggi è il grande giorno per molti fan di Nintendo, dato che Metroid Prime 4: Beyond finalmente arrivano su Switch 1 e 2. Il gioco di cui i fan hanno parlato da anni ha debuttato e, detto questo, è giusto che lo facciamo diventare l'argomento del GR Live di oggi.

All'orario abituale delle 16:00 GMT/17:00 CET sulla homepage di GR Live, condurrò e giocherò durante l'ora iniziale del progetto Retro Studios '. Atterreremo su Viewros come Samus Aran e poi procederemo a muoverci metodicamente nel mondo, raccogliendo aggiornamenti man mano che procediamo.

Anche se potrai sintonizzarti questo pomeriggio per assaggiare il gameplay, per maggiori dettagli su Metroid Prime 4: Beyond, non dimenticare di leggere la nostra recensione dedicata al gioco.