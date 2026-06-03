Stiamo suonando Mina the Hollower nel GR Live di oggi

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È un periodo dell'anno incredibilmente intenso per essere un fan dei videogiochi, ma se cerchi qualcosa in più per intrattenerti tra la miriade di lanci e presentazioni, torneremo questo pomeriggio con un'altra diretta di GR.

A partire dall'orario abituale 16:00 BST/17:00 CEST, ospiterò e giocherò un'ora di Mina the Hollower di Yacht Club, tutto per vedere come l'avventura pixelata si confronta con i precedenti sforzi dello sviluppatore, e tutto questo sulla homepage di GR Live.

Non dimenticare di provare un assaggio del celebre gioco indie, e per maggiori dettagli su Mina the Hollower, non perdere la nostra recensione completa e non dimenticare di leggere la nostra utile guida alle armi e agli Thorne.