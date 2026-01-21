Stiamo suonando Mio: Memories in Orbit nel GR Live di oggi

HQ

Ieri, lo sviluppatore Douze Dixiemes ha aperto la porta al suo nuovo progetto Metroidvania noto come Mio: Memories in Orbit. Arrivati su tutte le piattaforme, abbiamo già condiviso la nostra recensione dedicata al gioco, in cui siamo rimasti incredibilmente colpiti da ciò che abbiamo visto e abbiamo dato al titolo voti alti. Se non hai ancora letto quella recensione, assicurati di trovarla qui.

Ma se cerchi anche altri contenuti Mio: Memories in Orbit, assicurati di unirti a me più tardi oggi sulla homepage di GR Live per una diretta dedicata al gioco. A partire dall'orario leggermente precedente, 15:00 GMT/16:00 CET, giocherò un'ora di azione per vedere come si sviluppa.

Non perdere questo assaggio di quello che probabilmente passerà alla storia come uno dei migliori Metroidvania dell'anno.