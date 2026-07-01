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Stiamo suonando Momento nel GR Live di oggi

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Siamo tornati oggi per un altro episodio di GR Live, dove a partire dal solito orario 16:00 BST/17:00 CEST, condurrò e controllerò la prima ora di Fat Alien Cat e Momento di Nomo Studio, tutto sulla homepage di GR Live.

Questo gioco è considerato un decoratore di stanze accoglienti, ma il grande colpo di scena è che gli oggetti che colloci e le scelte che fai si sviluppano nel corso di una vita, plasmando la storia in modi particolari e interessanti.

Dopo essere stato sofferto su PC all'inizio di giugno, Memento ha recentemente debuttato su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1 e 2. Quindi, se sei interessato a cosa porta, puoi giocare a Momento su diverse piattaforme al momento.

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