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Momento
Stiamo suonando Momento nel GR Live di oggi
Unisciti a noi mentre viviamo una storia ambientata in tutta la vita.
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Siamo tornati oggi per un altro episodio di GR Live, dove a partire dal solito orario 16:00 BST/17:00 CEST, condurrò e controllerò la prima ora di Fat Alien Cat e Momento di Nomo Studio, tutto sulla homepage di GR Live.
Questo gioco è considerato un decoratore di stanze accoglienti, ma il grande colpo di scena è che gli oggetti che colloci e le scelte che fai si sviluppano nel corso di una vita, plasmando la storia in modi particolari e interessanti.
Dopo essere stato sofferto su PC all'inizio di giugno, Memento ha recentemente debuttato su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1 e 2. Quindi, se sei interessato a cosa porta, puoi giocare a Momento su diverse piattaforme al momento.