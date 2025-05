Stiamo suonando Monster Train 2 su GR Live di oggi

HQ

Lo sviluppatore Shiny Shoe ha sorpreso molti quando ha annunciato l'intenzione di lanciare presto un sequel dell'eccellente Monster Train, un gioco che ha fatto il suo arrivo molto, molto recentemente. Questo seguito si basa sul titolo originale preservando le amate e serrate meccaniche di combattimento delle carte, il tutto spostando l'attenzione dalle pianure dell'inferno alle porte del paradiso, per una nuova storia che vede angeli e demoni allearsi per riconquistare il regno celeste dagli invasori.

Con molto da offrire, faremo di Monster Train 2 il fulcro del GR Live di oggi, dove ospiterò dal solito orario delle 16:00 BST / 17:00 CEST, per giocare un'ora del roguelike strategico alla homepage di GR Live.

Assicurati di passare a trovarci per vedere perché dovresti giocare a Monster Train 2 e resta sintonizzato per i nostri pensieri completi e corretti sul gioco in una recensione in arrivo.