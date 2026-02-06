Stiamo suonando Nioh 3 nel GR Live di oggi
Unisciti a noi per quella che potrebbe essere una passeggiata o una prova estenuante delle nostre abilità di combattimento.
Dopo che Team Ninja si è preso una pausa dalla serie Nioh, offrendoci un altro gioco d'azione basato sulla storia giapponese con Rise of the Ronin, lo sviluppatore torna con il tocco soprannaturale di Nioh, con il terzo capitolo della serie. Il gioco offre più varietà di combattimento che mai, con due posizioni da cambiare, tantissime armi e altro ancora, ma aumenta anche la difficoltà come in stile tradizionale di Nioh.
Metteremo alla prova la nostra abilità con Nioh 3 più tardi oggi. Se volete partecipare a vederci essere maltrattati per un'ora, trasmetteremo in streaming dal solito orario 16:00 GMT/17:00 CET, e potete trovarci sulla Homepage di GR Live, così come sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Twitch.
Se vuoi ricevere altre delle nostre impressioni su Nioh 3 nel frattempo, puoi leggere la nostra recensione completa del gioco qui.