Stiamo suonando Painkiller su GR Live di oggi Unisciti a noi mentre facciamo a pezzi e facciamo a pezzi orde di demoni in Purgatorio.

HQ Torneremo per un altro GR Live stream più tardi oggi, poiché a partire dal solito orario delle 16:00 GMT/17:00 CET, rivolgeremo la nostra attenzione al recente titolo dell'azione cooperativa Anshar Studios ', Painkiller. Sì, questo pomeriggio, ospiterò e giocherò per un'ora di Painkiller tutto sulla homepage di GR Live. Assicurati di passare per avere un assaggio dell'azione e per vedere se dovresti prendere una copia del gioco ora che è disponibile su dispositivi PC, PS5 e Xbox Series X/S. Con lo streaming in arrivo, non dimenticare di leggere i nostri pensieri e impressioni completi su Painkiller per vedere cosa ne pensiamo del gioco.