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People of Note
Stiamo suonando People of Note nel GR Live di oggi
Unisciti a noi per la prima ora di Iridium Studios ' musical RPG.
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Torneremo per un'altra diretta più tardi questo pomeriggio, perché dopo una pausa pasquale rilassante e regolare, cercheremo di offrire un'azione videoludica unica ed emozionante in poche ore.
Per l'opzione di oggi, passeremo a People of Note, un RPG musicale a turni dello sviluppatore Iridium Studios, un gioco su cui abbiamo condiviso recentemente le nostre riflessioni complete e dedicate sotto forma di una recensione completa.
Per ulteriori dettagli da People of Note, a partire dal solito orario 16:00 BST/17:00 CEST, potete unirvi a me per la prima ora del gioco, tutto sulla homepage di GR Live. Assicurati di passare per vedere se questo gioco fa per te.