news
Planet of Lana II: Children of the Leaf
Stiamo suonando Planet of Lana II nel GR Live di oggi
Unisciti a noi per la prima ora dell'avventura sequel sorprendente.
HQ
Torniamo per un'altra diretta di GR più tardi oggi. Per segnare la data di lancio del sorprendente sequel di Wishfully, Planet of Lana II: Children of the Leaf, ci immergeremo nel delizioso gioco d'avventura e giocheremo la prima ora dell'azione.
Unisciti a me sulla homepage di GR Live all'orario abituale 16:00 GMT/17:00 CET per un assaggio di questa splendida esperienza indie, che debutta oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2.
E per saperne di più su Planet of Lana II, assicurati di seguire la nostra recensione entusiasta del gioco, che mette in evidenza perché è un indie da non perderti.