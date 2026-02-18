Stiamo suonando Reanimal nel GR Live di oggi

HQ

Tarsier Studios è tornato in forma e al vertice, dato che, dopo il recente arrivo di Reanimal, abbiamo visto il gioco horror essere accolto in modo incredibilmente positivo sia dai fan che dalla critica. I creatori di Little Nightmares avevano chiaramente una visione di ciò che volevano ottenere evolvendo ulteriormente questa formula, e questo si vede nella pratica, con la nostra recensione che afferma che Renanimal potrebbe essere uno dei migliori, se non il migliore, gioco horror del 2026.

Con tali elogi elevati, è sembrato naturale dedicare parte del nostro tempo a Reanimal come parte dell'offerta di questa settimana di GR Live. Sì, a partire dall'orario abituale 16:00 GMT/17:00 CET, giocherò fino all'ora iniziale di Reanimal, tutto sulla homepage di GR Live.

Assicurati di passare per assaporare questo acclamato titolo horror, ora disponibile su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2, e che recentemente ha condiviso un primo estratto all'inizio del suo DLC post-lancio.