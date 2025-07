Stiamo suonando Rematch su GR Live di oggi

HQ

FIFA chi? Tutto ciò di cui i giocatori di calcio stanno parlando nelle ultime settimane è Rematch, l'ultimo titolo dello sviluppatore di Sifu Sloclap. Con un gameplay veloce, meccaniche incentrate principalmente sul divertimento e battute vocali brillantemente spammabili, Rematch ha rapidamente attirato più di un milione di giocatori.

Se in qualche modo non hai ancora visto il gioco, o vuoi semplicemente dare un'occhiata ad alcuni tekker di Gamereactor, giocheremo Rematch su GR Live di oggi. Come sempre, puoi trovare il nostro streaming sulla nostra homepage di GR Live, così come sulle nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook.

Trasmetteremo in streaming a partire dalle 16:00 BST/17:00 CEST, quindi non dimenticate di passare a trovarci. Nel frattempo, se non hai ancora dato un'occhiata alle nostre impressioni complete su Rematch, puoi farlo qui.