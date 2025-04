Stiamo suonando South of Midnight su GR Live di oggi

HQ

Oggi è il grande giorno per i fan di South of Midnight, poiché coloro che si accaparrano la versione del gioco che consente l'accesso alla parte "Early Access" potranno iniziare a esplorare un Deep South americano mitologico e iniziare a spacchettare anche il viaggio di Hazel. Tutto questo accadrà a partire dalle 17:00 BST / 18:00 CEST di oggi, che per coincidenza è anche lo stesso orario in cui inizieremo a trasmettere in streaming l'avventura di Compulsion.

Unisciti a me sulla homepage di GR Live esattamente a quell'ora per un'ora di South of Midnight divertimento, dove sbufferò alcuni dei capitoli iniziali dell'avventura. Assicurati di fare un salto per un primo assaggio dell'azione.

E allo stesso tempo tieni d'occhio anche altri pensieri su South of Midnight...