Stiamo suonando Splatoon Raiders nel GR Live di oggi

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Oggi siamo un bambino, e siamo di nuovo un calamaro, mentre diamo un'occhiata all'ultimo capitolo Nintendo della saga Splatoon, che ci vede scambiare il paint blasting PvP per un'esperienza più incentrata sul PvE, trasportandoci su una serie di isole dove dobbiamo raccogliere più bottino possibile.

Mentre Shiver, Frye e Big Man si ritrovano bloccati sulle Isole Spiralitiche, il Meccanico (il giocatore) deve aiutarli a ritrovare la strada di casa. Non hanno intenzione di tornare a casa a mani vuote, però, e inseguiranno ogni pezzo di tesoro che riusciranno a trovare mentre esplorano queste terre infestate da salmonidi.

Se vuoi vederci combattere contro orde di Salmonidi, potenziando armi e base dopo ogni missione, allora dai un'occhiata al GR Live di oggi all'orario abituale di inizio alle 16:00 BST/17:00 CEST. Potete trovarci su YouTube, Twitch, Facebook e sulla Homepage stessa di GR Live. Nel frattempo, puoi leggere la nostra recensione di Splatoon Raiders qui.