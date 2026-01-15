Stiamo suonando Styx: Blades of Greed nel GR Live di oggi

HQ

No, non hai battuto ciglio e all'improvviso è febbraio. Styx: Blades of Greed manca ancora un mese all'uscita del 19 febbraio, ma Cyanide Studio e Nacon hanno pubblicato una nuova demo che mostra alcune delle ultime avventure stealth del nostro goblin preferito.

Quindi, non potevamo fare altro che dare un'occhiata. Seguendo Styx: Master of Shadows e Styx: Shards of Darkness, Blades of Greed vede Styx tornare ai suoi vecchi trucchi mentre cerca di rubare un po' del Quarzo magico sotto il naso dell'Inquisizione.

Abbiamo nuovi gadget e aggeggi per aiutarci a sfuggire agli occhi dei nemici, e speriamo di scoprire molte delle cose offerte nel gioco completo in questa demo. Come sempre, inizieremo la nostra diretta alle 16:00 GMT/17:00 CET e potete trovarci in diretta sulla Homepage di GR Live o tramite i nostri link su Facebook, YouTube e Twitch.