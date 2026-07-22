Stiamo suonando Tears of Metal nel GR Live di oggi

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"Possono toglierci la vita, ma non ci porteranno mai via la libertà!" Più tardi questo pomeriggio, rivolgeremo la nostra attenzione al titolo indie action hack-n-slash di Paper Cult Tears of Metal, per segnare il lancio del progetto in stato di Early Access.

Questo gioco vede i giocatori indossare la tuta di un guerriero scozzese incaricato di combattere orde di nemici con l'obiettivo finale di riconquistare la loro isola dai spietati invasori. L'obiettivo sarà crescere in potere e forza, radunare le forze del battaglione scozzese e poi lanciarsi a testa bassa in battaglia, lasciando sangue e sangue dietro di noi.

Tears of Metal inizierà ufficialmente il suo percorso di Accesso Anticipato oggi 22 luglio alle 16:00 BST/17:00 CEST, che è proprio quando entreremo nell'ora di apertura del gioco sulla homepage di GR Live. Assicurati di passare a unirti a me mentre faccio guerra a pagani e invasori.