Stiamo suonando Tears of Metal nel GR Live di oggi
Unisciti a noi mentre diamo un'occhiata al titolo indie di Paper Cult per celebrare il suo arrivo in Early Access.
"Possono toglierci la vita, ma non ci porteranno mai via la libertà!" Più tardi questo pomeriggio, rivolgeremo la nostra attenzione al titolo indie action hack-n-slash di Paper Cult Tears of Metal, per segnare il lancio del progetto in stato di Early Access.
Questo gioco vede i giocatori indossare la tuta di un guerriero scozzese incaricato di combattere orde di nemici con l'obiettivo finale di riconquistare la loro isola dai spietati invasori. L'obiettivo sarà crescere in potere e forza, radunare le forze del battaglione scozzese e poi lanciarsi a testa bassa in battaglia, lasciando sangue e sangue dietro di noi.
Tears of Metal inizierà ufficialmente il suo percorso di Accesso Anticipato oggi 22 luglio alle 16:00 BST/17:00 CEST, che è proprio quando entreremo nell'ora di apertura del gioco sulla homepage di GR Live. Assicurati di passare a unirti a me mentre faccio guerra a pagani e invasori.