Stiamo suonando The Precinct su GR Live di oggi

HQ

1983, Città di Averno. Le strade sono piene di criminalità e guerre tra bande. Stanno gridando aiuto, per un eroe, per un vero cercatore di giustizia. Questi siamo noi, a proposito, nel caso non aveste capito il succo.

Nel GR Live di oggi, prenderemo a calci in culo il crimine in The Precinct, il nuovo simulatore di polizia sandbox di Fallen Tree Game. Risponderemo alle chiamate, daremo la caccia ai criminali, saremo coinvolti in sparatorie e altro ancora, quindi assicuratevi di cavalcare con noi mentre lasciamo che le nostre sirene suonino.

Come sempre, puoi dare un'occhiata allo streaming tramite la nostra homepage GR Live o tramite i nostri canali YouTube, Facebook e Twitch. Inizieremo dal solito orario delle 16:00 BST/17:00 CEST, quindi assicurati di fermarti se vuoi vedere com'è The Precinct. Nel frattempo, tenete d'occhio la nostra recensione, che apparirà a breve.

The Precinct è ora disponibile su Xbox Series X/S, PC e PS5.