Stiamo suonando Tides of Tomorrow su GR Live di oggi

HQ

Tides of Tomorrow potrebbe non essere ufficialmente disponibile fino al prossimo anno, ma avremo la possibilità di giocare all'avventura basata sulle scelte di DigixArt e Deep Silver grazie a una nuova demo rilasciata come parte dello Steam Next Fest.

Come abbiamo riportato in precedenza, Steam Next Fest è di nuovo disponibile per chiunque desideri provare in anticipo alcuni giochi in arrivo. Pertanto, cercheremo anche di dare un'occhiata ad altri giochi che hanno attirato la nostra attenzione durante l'ultima edizione di GR Live, oltre a Tides of Tomorrow.

Come sempre, potrai unirti al nostro streaming tramite la homepage di GR Live e le nostre pagine YouTube, Facebook e Twitch. Inizieremo lo streaming dal solito orario delle 16:00 BST/17:00 CEST, quindi assicurati di fermarti se stai guardando l'elenco infinito delle demo del Next Fest di Steam e ti stai chiedendo a cosa dovresti dedicare il tuo tempo.