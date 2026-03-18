Stiamo suonando Toxic Commando di John Carpenter nel GR Live di oggi

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Finora è stato un marzo intenso e abbiamo cercato di raccontare la maggior parte dei giochi arrivati tramite le dirette dedicate di GR. Poiché stiamo riservando Crimson Desert per voi più avanti questa settimana, e dato che abbiamo già provato Marathon, Slay the Spire 2, Planet of Lana II e altri, ora rivolgeremo la nostra attenzione a un recente lancio AA.

Per la diretta di oggi, condurrò e entrerò in John Carpenter's Toxic Commando, tutto a partire dal solito orario 16:00 GMT/17:00 CET. Assicuratevi di seguirmi sulla homepage di GR Live mentre gioco un'ora a questo gioco cooperativo ricco di azione e per vedere se vale il vostro tempo e i vostri soldi.

Se stai cercando ulteriori approfondimenti John Carpenter's Toxic Commando, puoi anche leggere la nostra recente recensione dedicata al gioco, per scoprire cosa ne ha pensato il nostro fan residente di John Carpenter sul progetto.