Stiamo suonando Vampire Crawlers nel GR Live di oggi

Vampire Crawlers

20 Aprile 2026 alle 15 RECENSIONE. Scritto da Marcus Persson

Abbiamo scacciato mostri pixelati e fatto giocoleria con le carte finché non ci sono venuti gli occhi a sanguinare nel folle e assolutamente brillante spin-off di Vampire Survivors di Poncle. Solo un altro round... Poi andremo a dormire, promettiamo.