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Vampire Crawlers
Stiamo suonando Vampire Crawlers nel GR Live di oggi
Unisciti a noi per un'ora dello spin-off d'azione basato sulle carte di Poncle.
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Torniamo per un altro livestream questo pomeriggio, dove nell'edizione di oggi di GR Live dedicheremo il nostro tempo all'ultima espansione di Poncle nell'universo di Vampire Survivors.
Conosciuta come Vampire Crawlers, questa è un'esperienza d'azione basata sulla costruzione del mazzo, e dopo il suo recente debutto, ci butteremo nel gioco per scoprire la sua prima ora tutto dal solito orario 16:00 BST/17:00 CEST. Non dimenticate di passare a trovarmi sulla homepage di GR Live quando inizierà il divertimento.
Per saperne di più su Vampire Crawlers, assicurati di leggere la nostra recensione dedicata ed entusiasta del gioco, dove parliamo del perché non dovresti perderti questo delizioso spin-off indie.