Stiamo suonando World of Tanks: Heat nel GR Live di oggi

HQ

È un'altra settimana incredibilmente intensa nel mondo dei videogiochi, con una serie di progetti molto attesi che stanno arrivando sotto forma di 007 First Light, Mina the Hollower e altri. Con così tanti grandi nomi all'orizzonte, non bisogna dimenticare che anche Wargaming è pronto a presentare un nuovo progetto, una variante più veloce della formula di World of Tanks conosciuta semplicemente come World of Tanks: Heat.

Con il gioco ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S come esperienza completamente free-to-play, dedicheremo lo streaming live di GR Live di oggi al titolo multiplayer ricco di azione, dove all'orario abituale 16:00 BST/17:00 CEST, ospiterò e giocherò un'ora di partite, tutte sulla homepage di GR Live.

Assicurati di passare per assaggiare il gameplay e restate sintonizzati per altre novità mentre lavoriamo sodo alla nostra recensione di World of Tanks: Heat.