Stiamo timbrando il cartellino per Dispatch su GR Live di oggi

Dopo aver perso la preziosa tuta mech di suo padre e non aver avuto i fondi per restaurarla, Robert Robertson scopre che i suoi sogni di supereroe sono finiti prima ancora che potessero essere completamente realizzati. Tuttavia, la società nota come SDN è disposta ad aiutarlo a ripristinare la sua tuta, se si unirà alle sue forze come dispatcher, inviando una squadra di supereroi in servizio per fermare il crimine e rendere la California più sicura.

Cercheremo di gestire la nostra squadra di supercriminali trasformati in supereroi in Dispatch su GR Live di oggi. Essendo un gioco narrativo basato sulle scelte, faremo del nostro meglio per mantenere la nostra squadra in riga, ma i problemi sorgeranno sicuramente. Se vuoi unirti a noi nel dare un'occhiata a Dispatch, eviteremo il più possibile spoiler, quindi assicurati di entrare nello streaming su YouTube, Twitch, Facebook e sulla nostra homepage di GR Live. Inizieremo al nostro orario normale delle 16:00 GMT/17:00 CET.

Nel frattempo, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di metà stagione senza spoiler di Dispatch. Man mano che gli episodi vengono rilasciati settimanalmente, pubblicheremo altre recensioni man mano che avremo la possibilità di dare un'occhiata ad altri giochi narrativi di supereroi di AdHoc.