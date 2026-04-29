Stiamo urlando e festeggiando Far Far West nel GR Live di oggi

In quello che sembra uno dei migliori esempi recenti di uno sviluppatore che chiede "sai cosa è figo?" e poi mette tutto ciò che pensa rientri in quella categoria in un unico gioco, Far Far West ha recentemente debuttato in Early Access. Uno sparatutto cooperativo per 1-4 giocatori, Far Far West porta un caos incredibile mentre combatti mostri nel regno mortale di un Far West ancora più strano.

Permettendoti di lanciare incantesimi altrettanto bene quanto spari, Far Far West combina il tipico combattimento d'azione con tanto caos aggiuntivo che lo fa sembrare divertente, sia da solo che con gli amici. Il gioco ha già impressionato enormemente all'ultimo Steam Next Fest, e ha ricevuto recensioni estremamente positive fin dal lancio in Early Access.

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