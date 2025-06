Stiamo vivendo alla maniera dei Fremen in Dune: Awakening su GR Live di oggi

HQ

Indossate le vostre tute fisse e preparatevi a bere un sorso dell'Acqua della Vita, perché oggi ci addentriamo nel deserto in Dune: Awakening. Il nuovo gioco di sopravvivenza di FunCom ambientato tra le aspre dune di Arrakis è finalmente arrivato e lo stiamo controllando su GR Live di oggi.

Come sempre con i nostri streaming GR Live, puoi trovarci sulla homepage di GR Live o tramite le nostre pagine YouTube, Twitch e Facebook. Inizieremo le nostre avventure Dune: Awakening dalle 16:00 BST/17:00 CEST, quindi assicurati di fare un salto per aiutarci a sopravvivere nel deserto.

Dune: Awakening ti permette di esplorare l'enorme mondo di Arrakis in un'ambientazione di sopravvivenza open-world. Sarai in grado di costruire la tua base, rendendo il pianeta ostile in qualche modo vivibile, prima di doverlo difendere da altri giocatori in tutta la mappa. Il gioco è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S.