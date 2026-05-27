Stick il creatore pensa che guarderemo la Stagione 2 "prima o poi"

HQ

L'estate è ormai arrivata e questo significa che è tempo di ottenere risposte precise su alcune delle date di anteprima più oscure dei prossimi show, in particolare la seconda stagione della serie comica di golf nota come Stick.

Non sappiamo ancora esattamente quando Owen Wilson tornerà su Apple TV per il seguito di episodi, ma si afferma che la data di anteprima sia prevista per quest'estate. E parlando di questo argomento, in un'intervista con Deadline, il creatore JasonStick Keller ha spiegato che la prima dovrebbe essere più vicina che più lontana.

"Abbiamo finito con la produzione. Sono immerso in post-produzione ora. Speriamo che lo show esca prima possibile."

Usando un'inferenza di base, si potrebbe pensare che lo spettacolo di golf si allinei a un grande evento golfistico, con il prossimo probabile che sarà l'Open a metà luglio. Tuttavia, Apple TV avrà una nuova stagione di Silo che inizierà il 3 luglio, una nuova stagione di Trying l'8 luglio, e poi la nuova serie di Anya Taylor-Joy chiamata Lucky il 15 luglio, suggerendo che sarà più tardi di questa data. Sorge quindi il problema che il 24 luglio arriverà The Dink, anche se si tratta di un film, lasciando spazio a una nuova stagione televisiva, anche se un film sul tennis e uno show di golf nella stessa settimana sembrano un po' troppo.

In ogni caso, il palinsesto di Apple TV per le prossime settimane è molto fitto, quindi ovunque la seconda stagione di Stick verrà inserita sarà molto serrata.