Stick sembra essere la risposta golfistica di Apple TV+ a Ted Lasso

Questa settimana sta migliorando sempre di più per i fan di Apple TV+. Il servizio di streaming ha appena presentato il primo trailer ufficiale di Stick, una serie comica sportiva che ruota attorno a Pryce Cahill di Owen Wilson, un ex golfista che sta cercando di tornare al lato professionistico di questo sport allenando un giovane e promettente talento di 17 anni.

Lo spettacolo sembra avere lo stesso tipo di tema gentile e leggero di quello di Ted Lasso, con un umorismo affascinante mescolato a una varietà di emozioni, il tutto mentre il protagonista è un individuo positivo e simpatico la cui vita ha preso una brutta piega negli ultimi tempi.

Stick presenta un cast piuttosto impressionante, con Marc Maron, Judy Greer, Timothy Olyphant, Mariana Trevino, Lilli Kay e persino Peter Dagar (il giovane prodigio) che appaiono come attori in mezzo a una lista di veri golfisti professionisti come Collin Morikawa, Keegan Bradley, Max Homa, Wyndham Clark e emittenti come Jim Nantz e Dan Rapoport.

Stick debutterà il Apple TV+ il 4 giugno e puoi vedere il trailer e la sinossi qui sotto.

In "Stick ", Owen Wilson interpreta Pryce Cahill, un ex giocatore di golf professionista la cui carriera è deragliata prematuramente 20 anni fa. Dopo il fallimento del suo matrimonio e il licenziamento dal suo lavoro in un negozio di articoli sportivi dell'Indiana, Pryce copre le sue scommesse, e il suo futuro, interamente su un problematico fenomeno del golf di 17 anni di nome Santi (Peter Dager). "Stick " è una commedia sincera e piacevole su una famiglia ritrovata e le loro relazioni ambientate nel mondo del golf come non è mai stato mostrato prima.