Still Wakes the Deep sta ricevendo un'espansione la prossima settimana

Lo sviluppatore The Chinese Room ha rivelato che il suo acclamato gioco horror d'avventura Still Wakes the Deep crescerà con un'espansione dedicata già la prossima settimana. Sì, il 18 giugno, i fan potranno tornare al gioco per un capitolo completamente nuovo ambientato 10 anni dopo lBeira D 'incidente che ha costituito la storia del gioco principale.

Questa espansione è nota come Siren's Rest, e per quanto riguarda ciò che esplorerà e tratterà, il comunicato stampa ad essa relativo aggiunge: "1986. La Beira D è ora una catacomba d'acciaio gemente sepolta nelle profondità del Mare del Nord. Cosa accadde veramente quel giorno di dicembre del 1975, quando le comunicazioni con la terraferma furono interrotte e la piattaforma affondò senza lasciare traccia? Quali risposte si possono dare alle famiglie che ancora soffrono, a dieci anni di distanza?

"Tu sei Mhairi. E troverete quelle risposte. Come leader di un'immersione in saturazione verso il relitto della Beira D, scendi, una luce fragile nel buio schiacciante. La tua missione: scoprire il destino dell'equipaggio e recuperare ciò che resta della loro scomparsa."

Siren's Rest offre una storia completamente nuova che è stata scritta da Sagar Beroshi di Helldivers II, con l'espansione che presenta anche un nuovo cast. Ci è stato detto che Lois Chimimba di Doctor Who e Shetland sarà il protagonista come Mhairi, mentre "Bridgerton e "The Lazarus Project "Lorn Macdonald" appariranno, così come David Menkin di Final Fantasy XVI e Alan Wake 2.

Still Wakes the Deep: Siren's Rest verrà lanciato il 18 giugno al prezzo di £ 9,99 / $ 12,99 / € 12,99. Sarà disponibile su tutte le piattaforme che è disponibile il miglior gioco. Dai un'occhiata al trailer Siren's Rest qui sotto.