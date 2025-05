Stitch apparirà in Avengers: Doomsday ?

HQ

La campagna di marketing della Disney per l'adattamento live-action Lilo & Stitch ha visto l'iconico e stravagante alieno dirigersi in tutti i tipi di universi diversi per causare il caos. Una volta ha indebolito e rubato la principessa Jasmine ad Aladdin ed è sceso in campo nel Superbowl, e ora alcuni stanno iniziando a chiedersi se le sue apparizioni lo vedranno unirsi al crescente cast di Avengers: Doomsday.

Parlando direttamente con IGN in un'intervista, Stitch ha commentato se apparirà nel film di supereroi, aggiungendo:

"Stai cercando di mettere Stitch nei guai. Guarda e scoprilo. Ma una cosa dirà Stitch... Cuci forte. Il giorno del giudizio non è pronto per Stitch!"

