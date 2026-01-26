Stop Killing Games ottiene 1,3 milioni di firme verificate e sarà revisionato ufficialmente dall'UE

HQ

L'iniziativa Stop Killing Games - un movimento fondato sull'idea che se paghi per un gioco, non dovrebbe esserti tolto via tramite la rimozione dei server - ha visto 1,3 milioni delle sue 1,4 milioni di firme verificate dall'UE, qualificandolo per una considerazione formale da parte della Commissione Europea.

Stop Killing Games ha avuto bisogno di solo 1 milione di firme per farlo passare, ma è chiaro che i giocatori volevano mostrare il loro sostegno. Un post del volontario della campagna Moritz Katzner ha illustrato che il piano era di mantenere segreto per il momento il numero di firme verificate. Presto sentiremo di più sui prossimi passi attraverso un nuovo video, un sito web ridisegnato e un Discord ristrutturato.

Nel frattempo, Katzner chiede che tutti noi rispettiamo le persone dietro Stop Killing Games come... beh... persone. Tutte le persone dietro l'iniziativa hanno responsabilità, lavori, famiglie e si sono prese il loro tempo per sostenere Stop Killing Games.

L'obiettivo finale è comunque permettere ai giocatori di divertirsi con i loro giochi, indipendentemente dal fatto che uno sviluppatore voglia supportarli o meno. Questo non significa che i server debbano essere mantenuti per sempre, ma dovrebbero esserci piani affinché i fan possano anche solo supportare un gioco se altrimenti sarebbe stato chiuso.