Stormforge presenta un'avventura fantasy di sopravvivenza animata splendidamente caratterizzata dal cel-shading

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Roboto Games è apparso al Second Wind Showcase per presentare un'altra impressionante anteprima video di Stormforge, la sua esperienza cooperativa di sopravvivenza fantasy per fino a 8 giocatori, che arriverà in Early Access tramite Steam nel 2026.

Stormforge è ambientato in un mondo devastato da tempeste magiche, ognuna delle quali presenta pericoli e opportunità uniche. C'è stata anche una forte enfasi sul supporto alla comunità del gioco. Lo studio permetterà agli esploratori di giocare con una vasta gamma di equipaggiamento, punti di interesse e regole di gioco create dalla community, accessibili senza download separati, e ci sarà un ampio supporto per mod e strumenti per la generazione procedurale del mondo.

Dai un'occhiata a questa esperienza visivamente mozzafiato nel trailer e negli screenshot qui sotto.