Stormgate lancia la sua prima Campagna Storia... ora!

Frost Giant Studios, il team indipendente fondato dai veterani del genere RTS Tim Morten (StarCraft II: Legacy of the Void) e Tim Campbell (Warcraft III: The Frozen Throne), ha rilasciato oggi la versione completa di Stormgate, la sua nuova avventura nel genere. Il traguardo è stato raggiunto con l'uscita della prima campagna del gioco, chiamata Ashes of Earth.

Si tratta di una campagna rigiocabile di 12 missioni con una delle tre fazioni del gioco, i Vanguards, e le sue prime tre missioni saranno disponibili per tutti i giocatori.

Stormgate è free-to-play tramite Steam, ma ci sono una serie di pacchetti di contenuti aggiuntivi che i fan della strategia in tempo reale non vorranno perdersi. È basato su Unreal Engine 5 e utilizza anche la tecnologia SnowPlay dello studio Frost Giant. Questi server SnowPlay sono dotati di netcode a 64 tick e rollback.

"Il lancio di Stormgate è un momento molto speciale per tutti noi di Frost Giant", afferma Tim Morten, CEO e direttore di produzione. "La campagna di Ashes of Earth è il risultato di anni di duro lavoro, feedback dei giocatori e un genuino amore per il genere RTS. Sappiamo che la strada verso qualcosa di grande è solo all'inizio con questa prima campagna, e ci piacerebbe che i giocatori si unissero a noi mentre continuiamo a costruire il futuro".

Importanti aggiornamenti arriveranno entro la fine dell'anno, tra cui la tanto attesa modalità Team Mayhem 3v3. Ashes of Earth sarà disponibile per intero al prezzo di 24,99 euro.