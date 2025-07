Stormgate uscirà dall'accesso anticipato già la prossima settimana

HQ

L'accesso anticipato può essere una bestia strana perché può durare un anno, diversi anni, una frazione di quel tempo o molto di più. Non esiste una tempistica e una finestra precisa per quanto tempo un gioco deve rimanere nel programma di accesso anticipato.

Per gli sviluppatori Frost Giant Studios, sembrano credere che meno tempo sia per il meglio, poiché è stato rivelato che l'RTS Stormgate sta lasciando l'accesso anticipato e verrà lanciato completamente già la prossima settimana, il 5 agosto.

Il gioco uscirà in una versione che include i suoi fondamenti che vanno da una "robusta modalità 1v1", all'accesso a una modalità Terrain Editor Alpha, a una modalità Co-op e alla prima storia completa, nota come Campaign One - Ashes of the Earth. Mentre il multiplayer e la campagna sono pronti per l'uso, sia l'editor del terreno che l'elemento cooperativo sono ancora in fase di sviluppo attivo, con un assaggio dell'accesso anticipato a ciò che verrà, si potrebbe dire.

Per quanto riguarda il motivo per cui Frost Giant sta saltando la pistola in una certa misura, lo sviluppatore ha dichiarato quanto segue:

"Questo approccio ci permetterà di riconoscere correttamente ogni versione per quello che è: non un'aggiunta incrementale a una barra di avanzamento con un arbitrario "1.0" alla fine, ma un'aggiunta significativa a ciò che è venuto prima, con nuove funzionalità, modalità, contenuti e miglioramenti per i giocatori. Ogni versione ci porterà costantemente verso la nostra visione di Stormgate come un RTS frequentemente aggiornato e supportato che, con il vostro aiuto, crescerà e si evolverà per gli anni a venire".

Lo sviluppatore prosegue in una FAQ in cui spiega la sua decisione di lasciare l'accesso anticipato senza molte delle sue modalità.

"Dopo un anno di progressi con l'aiuto del feedback della nostra community, crediamo che la nostra campagna e l'1v1 siano pronti per un pubblico più ampio. Ovviamente continueremo a incorporare i feedback su queste modalità in futuro, ma riteniamo che queste modalità siano a un punto in cui i giocatori in generale possono godersele.

"Altre modalità, come le missioni cooperative e l'editor, saranno disponibili in uno stato di sviluppo attraverso la nostra "cucina di prova" in-game che chiameremo Sigma Labs. Queste modalità continueranno ad espandersi nel tempo, nello stesso modo in cui i precedenti giochi RTS sono stati lanciati e sono cresciuti da lì".

"Speriamo che i giocatori capiscano la nostra scelta di dare priorità ai fondamentali e di rilasciare la nostra campagna e le modalità 1v1 mentre continuiamo a completare il resto della nostra visione a lungo termine. La qualità rispetto alla quantità è stato il nostro più grande insegnamento dall'accesso anticipato. In quanto studio indipendente, abbiamo risorse limitate e l'uscita dall'accesso anticipato è un passo fondamentale per sostenere il nostro continuo sviluppo. Rimaniamo molto impegnati a realizzare la nostra visione completa e vogliamo essere chiari sul fatto che il nostro lancio su Steam sia un debutto piuttosto che la fine di un viaggio".

Sei un giocatore Stormgate o hai intenzione di dare un'occhiata al gioco quando verrà lanciato completamente la prossima settimana?