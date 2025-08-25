HQ

Story of Seasons non è più un franchise sconosciuto nel mondo dei videogiochi. Anche dopo essersi lasciata alle spalle il suo nome precedente, Harvest Moon, la serie di simulazione della vita in fattoria ha continuato a iterare su se stessa offrendo piccoli passi o biforcazioni nella sua vita altrimenti semplice e monotona. Ora tocca a noi, ancora una volta, lasciarci tutto alle spalle per accettare un'offerta di lavoro piuttosto familiare: rilevare una vecchia fattoria abbandonata nel Zephyr Town e riportarla al suo antico splendore.

Naturalmente, non è solo la fattoria che dobbiamo riportare in vita, ma un tranquillo paesino il cui gioiello e attrazione principale è un mercato (un bazar) dove venivano acquistati e venduti gli oggetti più esclusivi del mondo. Story of Seasons: Grand Bazaar è una scommessa sicura da Marvelous. Ha tutti gli elementi e le strutture che qualsiasi veterano della serie o fan dei simulatori di vita riconoscerà immediatamente, introducendo un approccio più commerciale e una nuova linea di missioni principali per la progressione. Abbastanza per convincerci a diventare agricoltori? Beh, dipende.

Ammettiamolo, quando dico che Marvelous sta andando sul sicuro, non stanno correndo assolutamente alcun rischio qui. Non so se è perché vogliono continuare a difendere che questo è il loro modo di intendere la simulazione di vita, e non usciranno mai dagli schemi, o se preferiscono sondare attentamente le acque prima di introdurre un cambiamento radicale. Story of Seasons è il prossimo della serie principale, in cui i disegni delle colture, degli animali e degli edifici risuoneranno immediatamente con i giocatori di Pioneers of Olive Town, ad esempio.

Concentrandoci in particolare su Grand Bazaar, creiamo il nostro avatar (ragazzo o ragazza) in un editor di personaggi familiare. Non che mi aspettassi qualcosa di dettagliato o disgustosamente accurato come Baldur's Gate 3 o Naraka: Bladepoint potrebbe essere, ma anche altri titoli di simulazione di vita come il Stardew Valley pixelato offrono molte più opzioni per il viso, l'acconciatura, il colore della pelle o l'abbigliamento. Mi sarebbe piaciuto vedere più varietà qui, se non altro per evitare la sensazione durante il gioco che il mio protagonista abbia una faccia "sciocca" con occhi da anime spalancati ma inespressivi.

Dopo aver creato il nostro personaggio, arriviamo a Villa Zephyr di sabato, giorno di mercato. Il sindaco Felix ci aiuta a sistemarli rapidamente nel villaggio e ci offre una piccola stazione commerciale annessa alla fattoria per vendere tutti i prodotti che abbiamo tra le mani. E dopo questo breve tutorial sulla principale novità di questo Story of Seasons, torniamo alla routine familiare di imparare a coltivare, concimare e raccogliere le colture, mentre ripuliamo la fattoria e i dintorni del villaggio da legno e rocce, e iniziamo a pescare e allevare animali.

Anche se non hai mai giocato a un simulatore di fattoria prima d'ora, acquisirai rapidamente i concetti essenziali per navigare senza intoppi nel gioco e iniziare a realizzare un profitto. La curva di apprendimento in Story of Seasons è estremamente semplice e non c'è nulla che possa andare contro i tuoi piani e progetti, tranne forse una scarsa preparazione per una tempesta molto, molto sporadica o un tempo inclemente. I raccolti progrediranno, polli, mucche, pecore e alpaca (!!) cresceranno e alleveranno più animali con cui offrire prodotti, e possiamo continuare a stabilire relazioni con i personaggi del villaggio giorno dopo giorno, parlando con loro, facendo commissioni o offrendo loro regali.

Ogni giorno si svolgerà in una dolce ripetizione, cercando una routine fino al giorno del mercato, quando il bazar aprirà. A questo punto, tutti gli sforzi della settimana devono trasformarsi in benefici economici grazie ad un semplice mini-gioco di posizionare i prodotti secondo i desideri dei passanti e riuscire a venderli in un determinato tempo. A poco a poco, raggiungeremo le pietre miliari della crescita del mercato (apertura di nuove bancarelle e attrazione di vicini e nuovi abitanti del villaggio) al fine di rendere il Grand Bazaar ancora una volta una delle attrazioni turistiche della regione.

La cattiva notizia è che dopo poche ore ti rendi conto che questo è tutto ciò che Story of Seasons: Grand Bazaar ha da offrire. Non c'è mai un momento in cui la routine si interrompe o ci si trova di fronte a una situazione nuova o dirompente che ci costringe a ripensare alle proprie opzioni. C'è una chiara linea di regolarità e una certa delusione nel finire per trasformare l'esperienza in una sorta di checklist di conquiste, di ottenere nuovi prodotti o aggiornamenti, e di relazioni massime con gli abitanti di Villa Zephyr. Non perderai mai il tuo bestiame a causa di un'epidemia, né brucerai il magazzino con i tuoi prodotti prima del giorno del mercato. Nessuno ruberà e non sarai in grado di smarrire alcun oggetto. Andrà tutto bene, e questo non è necessariamente un male. Ma l'ho trovato un po' deludente.

Ci sono elementi che brillano anche quando ho seriamente pensato di rinunciare al gioco, come la musica. C'è bellezza nella semplicità dei temi di Story of Seasons: Grand Bazaar, ed è uno dei pochi elementi in cui sento che può distinguersi un po' dagli altri rappresentanti del genere. Né mi dispiace l'ambientazione e la luminosità di Zephyr Town, la fattoria, o anche i disegni e le storie dei suoi abitanti. Il doppiaggio di quest'ultimo, tra l'altro, è abbastanza buono.

In Story of Seasons, il personaggio è di solito un costrutto piatto in cui noi stessi dobbiamo riversare la nostra personalità o intenzione per creare la magia della simulazione e dell'immersione. Raramente, se non mai, parteciperai in modo influente con qualcuno o qualcosa, tranne forse come spettatore per lo più silenzioso delle vite e delle storie degli abitanti del villaggio. Forse il mio problema più grande con Grand Bazaar è che non mi sembra di vivere davvero una simulazione completa, ma solo di eseguire una serie di compiti e richieste per gli abitanti del villaggio mentre cerco finanziamenti per trasformare la mia fattoria in una centrale industriale e il personaggio in un arrampicatore e avventuriero nato.

Mi rimane un po' il sapore della vaniglia in Story of Seasons: Grand Bazaar. Un'avventura che di certo non deluderà coloro che sanno a cosa vanno incontro, ma che potrebbe sembrare un po' vuota ai nuovi agricoltori se non si connettono con la sua routine. La vita di campagna in Story of Seasons: Grand Bazaar non è per tutti, ma non è affatto male.