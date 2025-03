Story of Seasons: Grand Bazaar Anteprima - Un rilassante gioco di fattoria con una svolta

La serie Story of Seasons tornerà quest'estate, con Story of Seasons: Grand Bazaar , un remake di un titolo per Nintendo DS del 2008 - lanciato in Europa nel 2011 - quando si chiamava ancora Harvest Moon. Ora, Harvest Moon è di proprietà della società americana Natsume, che continua a rilasciare giochi della serie (l'ultimo, Harvest Moon: One World nel 2021), anche se non commettere errori: Story of Seasons, da Marvelous è l'originale Harvest Moon, e probabilmente è superiore, anche se il gioco che è stato appena rivelato durante l'ultimo Nintendo Direct è più un progetto parallelo, prima che la serie riceva un aggiornamento più grande in futuro.

Quest'anno, Marvelous lancerà due titoli della serie molto vicini tra loro: in primo luogo, ci sarà Rune Factory: Guardians of Azuma , che verrà lanciato il 30 maggio su Nintendo Switch e PC, e sembra essere un'evoluzione davvero forte per la serie, che ha mescolato il solito farming con ambientazioni action-RPG e fantasy. Story of Seasons: Grand Bazaar verrà lanciato il 27 agosto su Nintendo Switch e PC e, come abbiamo detto prima, è un remake di un titolo DS.

Anni fa, Marvelous ha annunciato un nuovo Story of Seasons incentrato sul multiplayer, ma questo non è quello. In effetti, le opzioni multiplayer del gioco DS originale sono state rimosse dal remake, per concentrarsi sul giocatore singolo. Questo titolo ha dato una svolta unica alla formula: la città in cui si svolge, Zephyr Town, è famosa per il suo bazar, un mercato rionale che si svolge ogni sabato e che attira persone da tutto il mondo. O almeno lo faceva prima di perdere la sua celebrità... E ora il nostro lavoro consiste nel riportare il Grand Bazaar al suo antico splendore, facendo girare la ruota del capitalismo, comprando e vendendo (e persino rivendendo) tutto ciò che si incontra nel gioco.

Ciò ha implicazioni interessanti. Significa che il gioco, pur essendo ancora per lo più rilassante e aperto, ora ti dà un obiettivo più concreto: massimizzare la nostra produzione agricola e di ranch (questo è un gioco di agricoltura, dopotutto) in modo da poter massimizzare i profitti in seguito. Questo potrebbe dare ai giocatori un maggiore senso di intrattenimento e scopo, ma temiamo che l'attenzione al profitto possa significare che ora c'è un "modo corretto" di giocare al gioco che in qualche modo contraddice la natura spensierata e idilliaca della serie. Anche se, a dirla tutta, non sembra che la gestione del mercato sia comunque molto profonda.

L'atto di vendere in sé è un minigioco. Per prima cosa, scegli quali e quanti degli oggetti che hai nel tuo inventario che vuoi mettere in vendita, e quando il bazar si apre, devi suonare un campanello per invogliare gli astanti ad andare al tuo stand, che, a giudicare dalla breve demo che abbiamo giocato, compreranno qualsiasi cosa tu offra loro senza pensarci troppo. Puoi aggiungere decorazioni al tuo stand per avere alcuni effetti di aumento sui prezzi, ma non puoi aumentare o abbassare direttamente i prezzi, il che è strano per un gioco basato sulla gestione di un negozio. Eppure è quasi un sollievo, perché avrebbe potuto portare a situazioni imbarazzanti con i tuoi vicini...

Oltre al bazar, il gioco ha anche le solite caratteristiche dei giochi Story of Seasons: puoi fare amicizia con i cittadini e persino corteggiarli. C'è un focus sulla raccolta di oggetti, sull'esplorazione dell'area - con un'enfasi sulla verticalità grazie a un nuovo parapendio - e anche molta cucina, con 260 ricette che puoi cucinare con i tuoi ingredienti.

Story of Season: Grand Bazaar sembra affascinante come al solito, ma è chiaro che proviene da un gioco per Nintendo DS. È notevolmente migliorato, ma i fan che si aspettavano un salto in avanti nella serie potrebbero rimanere delusi, e suggeriamo loro di dare un'occhiata al nuovo Rune Factory. Tuttavia, l'attenzione al mercato sembra abbastanza interessante da aggiungere un elemento distinto al gioco. Dovrebbe fornire un obiettivo più grande per il gioco, concentrandosi sul guadagno di profitto e sull'attrazione di più acquirenti in città, senza intralciare l'esperienza rilassante di giocare a un gioco agricolo con personaggi simili a chibi.