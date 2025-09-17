Story of Seasons: Grand Bazaar raggiunge mezzo milione di copie vendute in due settimane

HQ

Marvelous ha rilasciato il suo delicato gioco di simulazione di vita Story of Seasons: Grand Bazaar il 27 agosto, e lo abbiamo trovato un divertente diversivo in cui devi ristrutturare una vecchia fattoria e vendere i tuoi prodotti per rilanciare il mercato di Villa Zephyr come hub commerciale per il mondo.

Obiettivi davvero ambiziosi, ma sembra che ci siano molti agricoltori che si stanno cimentando con il cuore, dato che lo studio ha ora annunciato di aver già venduto più di 500.000 copie del gioco, sia in versione fisica che digitale combinate.

Una cifra di cui il gruppo Marvelous è molto soddisfatto, e che è supportata anche da una buona accoglienza da parte dei giocatori sulle console della famiglia Nintendo Switch e anche su Steam, dove mantiene un sano 94% di recensioni per lo più positive.

Hai giocato a Story of Seaons: Grand Bazaar e cosa ne pensi?