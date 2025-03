Story of Seasons: Grand Bazaar ritorna per una nuova generazione su Nintendo Switch

Ci sono stati molti ritorni nel Nintendo Direct di ieri pomeriggio. Abbiamo visto franchise come Gradius, Patapon e SaGa Frontier ripubblicare i loro classici sull'attuale console Nintendo, e abbiamo anche avuto reunion con serie a lungo dormienti come Tomodachi Life. Questo annuncio è del primo gruppo.

Si tratta di un remake di Story of Seasons: Grand Bazaar, il titolo per Nintendo DS che ora torna per Nintendo Switch. Questa avventura ci porterà in una cittadina appartata che ha visto giorni migliori e con il nostro aiuto sarà riportata al suo antico splendore.

Story of Seasons: Grand Bazaar arriverà su Nintendo Switch il 27 agosto 2025 e puoi dare un'occhiata alla galleria di screenshot e al trailer qui sotto.

HQ

Story of Seasons: Grand Bazaar Galleria di schermate