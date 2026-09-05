Stranded Deep 2 è fatto per "sembrare un mondo in cui vivi e a cui vorresti tornare continuamente"

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Poiché l'annuncio è ancora abbastanza recente, non sappiamo ancora esattamente come rimarremo intrappolati nel vasto deserto nel sequel survival di Stranded Deep 2. Tutto sarà svelato man mano che ci avviciniamo al lancio all'inizio del 2027, ma per il momento abbiamo avuto l'opportunità di parlare con il co-creatore e direttore creativo Sam Edwards per capire meglio cosa il team mira a ottenere con questo seguito.

Per esempio, abbiamo chiesto come i giocatori potrebbero rimanere bloccati, chiedendo se fosse il risultato di un incidente aereo. Edwards si è comportato in modo riservato e ci ha semplicemente detto "forse", ma poi abbiamo chiesto se esistesse una via d'uscita, una via di salvezza, e ci è stato detto che l'idea è creare un mondo vivente a cui i giocatori vogliono tornare più e più volte.

"Non c'è uno scenario di salvataggio. È voluto. Voglio che Stranded Deep 2 sembri un mondo in cui vivi e a cui vuoi tornare sempre. Inizi come sopravvissuto, concentrato a restare vivo, ma man mano che esplori troverai tracce di altri che erano qui prima di te, ma ora non lo sono - resti, rovine, cose lasciate indietro. Più scopri, più ti rendi conto che qui c'è qualcosa che vale la pena capire. Smetti di cercare una via d'uscita e inizi a spingere più a fondo. Diventi un esploratore.

"Abbiamo costruito SD2 da zero per farlo crescere con aggiornamenti regolari dei contenuti. Ogni aggiornamento amplierà il mondo con nuovi luoghi da esplorare, nuove cose da scoprire e ancora più storia del deserto da ricostruire. L'esperienza sandbox si reggerà da sola per i giocatori che vogliono solo fare il loro lavoro, ma per quelli che vogliono tirare i fili, sono le scoperte e il lore che trasformano il nostro mondo in qualcosa di cui vale la pena interessare."

Per saperne di più su Stranded Deep 2, puoi leggere la nostra intervista completa con Edwards qui, dove parliamo anche di invertire l'ambiente, come la fauna selvatica influisce nell'equazione, quando verranno rivelate ulteriori informazioni sul progetto e altro ancora.