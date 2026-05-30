Strange New Worlds ha passato anni a cercare di riportare William Shatner nei panni di Kirk

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I produttori di Star Trek: Strange New Worlds hanno rivelato di aver passato molti anni a cercare di convincere William Shatner a riprendere il ruolo di James T. Kirk.

Secondo lo showrunner della serie Akiva Goldsman e il produttore esecutivo Alex Kurtzman, hanno discusso vari modi per integrare Shatner nella serie, anche se Kirk era già interpretato da Paul Wesley nella linea temporale attuale.

Il piano era di introdurre una versione alternativa del personaggio, ispirata agli episodi classici, in particolare a The City on the Edge of Forever. Ma nonostante molto lavoro, l'idea non si è mai concretizzata e non ci è stata data una spiegazione specifica sul perché.

Polygon riporta che:

"Il più grande rimpianto di Goldsman è stato non poter riportare William Shatner a interpretare una versione di Kirk che aveva deciso di restare nella New York dell'era della Grande Depressione con Edith Keeler (Joan Collins), una mendata di mensa di cui si era innamorato nell'episodio "The City on the Edge of Forever." Gli showrunner hanno cercato di farlo accadere ogni stagione e hanno persino lavorato a diverse sceneggiature per un episodio."

Lo stesso Shatner ha anche confermato in passato che sono in corso discussioni su un possibile ritorno al ruolo e alla serie.

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