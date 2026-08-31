Stranger Than Heaven mostrato in 12 minuti dolci di gameplay hardcore

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Ryu ga Gotoku Studio e Sega hanno attirato molta attenzione quando hanno presentato il loro prossimo gioco Stranger Than Heaven al Summer Game Fest di giugno. Non solo hanno annunciato una data di uscita, ma hanno anche rivelato che il compianto rapper Tupac si sarebbe unito a Snoop Dogg, con entrambi apparsi nell'avventura.

Alla Gamescom, Sega voleva mantenere lo slancio e ha colto l'occasione per mostrare molto gameplay in un video completo di dodici minuti. Anche se la serie è completamente autonoma, funge da prologo al franchise di Like a Dragon, anche se si svolge molto prima di quegli eventi. Assumeremo il ruolo di Makoto Daito e lo interpreteremo in cinque diversi periodi storici.

Guarda il video qui sotto. Il gioco uscirà il 15 gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.