Stranger Than Heaven torna con nuove riprese di gioco e una finestra di rilascio

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Ryu Ga Gotoku Studio è uno dei migliori team di sviluppo attualmente attivi per Sega. Il franchise di Like a Dragon continua a generare enormi profitti ed è rilasciato abbastanza spesso da tenere i fan coinvolti quasi ogni anno. Ma RGG ha qualcosa di nuovo in serbo per quest'anno.

Stranger Than Heaven, il loro Project Century, è in uno sviluppo discreto per anni, ma la sua data di uscita si sta avvicinando gradualmente. Non c'è ancora una data precisa, ma durante la trasmissione speciale di ieri sera su Xbox, RGG ha confermato che Stranger Than Heaven sarà rilasciato per PC, Xbox e PS5 questo 'inverno', il che significa che giocheremo tra Natale e marzo.

Abbiamo anche appreso qualcosa in più sulla storia del protagonista del gioco, Makoto Daito, che inizia nel 1915 a San Francisco e si estende per oltre 50 anni di storia giapponese, seguendo una vita piena di emozioni e decisioni difficili in cinque città estese, per concludersi a metà degli anni '60 nel quartiere di Kamurocho a Tokyo (la versione fittizia di Kabukicho in Yakuza/Like a Dragon, collegando così entrambi gli IP).

Per quanto riguarda il gameplay, l'accento è stato posto sulla brutalità dei combattimenti di strada, con uno stile d'azione in tempo reale caratterizzato da combo di mosse, dove tutto è permesso per assicurarsi la vittoria. E se i pugni non bastassero, ci sarà una grande varietà di armi da taglio con cui scolpire un nome con il sangue per le strade del Giappone. È stato inoltre confermato che il compianto attore Bunta Sugawara farà un'apparizione nel gioco, ricreato in CGI con il consenso della sua famiglia, rispettando la sua immagine e la sua eredità. Nella versione originale, sarà doppiato dall'amico attore di Sugawara.

Stranger Than Heaven è ora disponibile per essere aggiunto alla tua wishlist su Microsoft Store, PS Store e Steam. Lo preordinerai?

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Galleria immagine ufficiale Stranger Than Heaven