Stranger Things e Chips Ahoy danno ai fan la possibilità di vincere una macchina ad artiglio

HQ

In vista della premiere della quinta e ultima stagione di Stranger Things il mese prossimo, lo show ha collaborato con il marchio di biscotti Chips Ahoy per un evento speciale che vedrà un paio di fortunati fan portare a casa una macchina per artigli a tema.

Gli eventi si svolgono solo a New York o Atlanta, quindi se risiedi all'estero o da qualche altra parte in America dovrai prepararti per un viaggio o perderlo. L'evento si svolge questo fine settimana, il 25 ottobre, dove i fan possono mettersi in fila e ottenere una serie di chicche di Stranger Things all'interno delle macchine, così come le macchine stesse. Se vuoi avere la possibilità di vincere la macchina, dovrai presentarti in costume all'evento.

Naturalmente, all'evento puoi aspettarti biscotti Stranger Things x Chips Ahoy in abbondanza e gli snack saranno confezionati anche nei negozi negli Stati Uniti, quindi se ti capita di trovarti a New York, Atlanta o in qualsiasi altra parte degli Stati Uniti e hai voglia di un biscotto dal Sottosopra, questa è la tua occasione.

Annuncio pubblicitario: